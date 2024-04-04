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Источник: Нанн может стать игроком «Анадолу Эфес», который, возможно, возглавит Паскуаль

Источник: Нанн может стать игроком «Анадолу Эфес», который, возможно, возглавит Паскуаль
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Экс-игрок НБА, а ныне защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн может перейти в «Анадолу Эфес» в следующем сезоне, сообщает журналист Sportando Алессандро Луиджи Магги в социальной сети X (ранее Twitter).

Источник сообщает, что греческий клуб работает над тем, чтобы сохранить американца в составе, но «Анадолу Эфес» готовит огромное предложение Нанну.

Согласно данным портала Sportando, нынешний тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль имеет устную договорённость о переходе в клуб из Эфеса в следующем сезоне. Ожидается, что многолетний контракт будет подписан летом.

Американский защитник перешёл в греческую команду в октябре минувшего года. В нынешнем розыгрыше Евролиги Кендрик в среднем набирает 14,7 очка и делает 2,9 результативной передачи.

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