Деннис Скотт считает, что Виктор Вембаньяма должен выиграть награду «Новичок года» в НБА

Бывший игрок НБА, мастер трёхочковых бросков Деннис Скотт считает, что Виктор Вембаньяма должен получить награду «Новичок года» в НБА, несмотря на не самые лучшие результаты «Сан-Антонио Спёрс» в этом сезоне.

«Я понимаю, мы все думаем в основном о победах… но не надо наказывать его за результаты команды, потому что он в каждой игре старается и показывает хорошую игру, вкладывая в это всё сердце», — приводит слова Скотта издание The Cold Wire.

Как отмечает The Cold Wire, большинство букмекерских контор Лас-Вегаса уже не принимают ставки на то, что Виктор Вембаньяма выиграет эту награду, так как считают, что с огромной долей вероятности так и произойдёт.

Основным соперником Вембаньямы в борьбе за звание лучшего новичка считается Чет Холмгрен.