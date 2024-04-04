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«Руна» на выезде победила «Астану» в матче Единой лиги

«Руна» на выезде победила «Астану» в матче Единой лиги
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Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Астана» из Казахстана и московская «Руна». Игра закончилась победой «Руны» со счётом 85:76 (24:22, 14:23, 25:14, 24:20).

Единая лига ВТБ . Группа Б
04 апреля 2024, четверг. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
79 : 87
Руна
Москва
Астана: Джонсон - 27, Скиппер-Браун - 16, Мурзагалиев - 12, Гаврилов - 8, Андерсон - 5, Пушица - 4, Щербак - 4, Марчук - 3, Дэвис, Марчук, Айткали
Руна: Морган - 19, Походяев - 19, Попов - 12, Жмако - 12, Хилл - 11, Янг - 8, Иванович - 6, Комиссаров, Митькин, Самойленко

Самыми результативным игроком в составе хозяев площадки стал разыгрывающий Маркелл Джонсон. На его счету 24 очка, четыре подбора и шесть результативных передач. У «Руны» чаще всего кольцо соперников поражал Данила Походяев. В его активе 19 очков и два подбора.

В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с «Уралмашем» из Екатеринбурга. Встреча состоится 7 апреля и начнётся в 15:00 по московскому времени. «Руна» в следующем туре примет МБА. Матч пройдёт также 7 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Единая лига. Турнирная таблица
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