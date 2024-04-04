Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Астана» потеряла шансы на плей-ин Единой лиги ВТБ

«Астана» потеряла шансы на плей-ин Единой лиги ВТБ
Комментарии

Баскетбольный клуб «Астана» потерял теоретические шансы на выход в плей-ин Единой лиги ВТБ.

Сегодня в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги казахстанская «Астана» дома уступила одному из своих главных конкурентов в борьбе за выход в плей-ин московской «Руне» со счётом 76:85.

Единая лига ВТБ . Группа Б
04 апреля 2024, четверг. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
79 : 87
Руна
Москва
Астана: Джонсон - 27, Скиппер-Браун - 16, Мурзагалиев - 12, Гаврилов - 8, Андерсон - 5, Пушица - 4, Щербак - 4, Марчук - 3, Дэвис, Марчук, Айткали
Руна: Морган - 19, Походяев - 19, Попов - 12, Жмако - 12, Хилл - 11, Янг - 8, Иванович - 6, Комиссаров, Митькин, Самойленко

Впереди у «Астаны» ещё три матча, но она уже никак не сможет пробиться в четвёрку лучших в группе «Б» Единой лиги.

Места в плей-офф забронировали себе все команды в группе «А». «Уралмаш», «Самара» и «Автодор» обеспечили себе выход в плей-ин из группы «Б», а «Руна» и МБА поборются за последнюю оставшуюся путёвку.

Оставшиеся матчи этого сезона «Астана» проведёт против «Уралмаша» и МБА на выезде, и против «Самары» дома.

Материалы по теме
«Руна» на выезде победила «Астану» в матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android