Защитник «Руны» Джеремайя Хилл обновил рекорд сезона по ассистам в Единой лиге ВТБ.

В сегодняшнем матче с «Астаной» из Казахстана Хилл совершил 16 передач. Предыдущий рекорд сезона принадлежал разыгрывающему питерского «Зенита» Томасу Эртелю — он сделал 15 ассистов в матче с «Уралмашем» 2 октября.

Сегодня в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги московская «Руна» победила на выезде «Астану» со счётом 87:79 и продолжает борьбу с МБА за последнюю оставшуюся путёвку в плей-ин Единой лиги.

Джеремайя Хилл в матче с «Астаной» набрал 11 очков, сделал 6 подборов (все на своём щите) и 16 передач. В среднем по сезону Хилл в 41 игре набирает 14 очков, делает 3,8 подбора и 5,3 передачи.