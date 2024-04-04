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Джеремайя Хилл обновил рекорд сезона по ассистам в Единой лиге

Джеремайя Хилл обновил рекорд сезона по ассистам в Единой лиге
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Защитник «Руны» Джеремайя Хилл обновил рекорд сезона по ассистам в Единой лиге ВТБ.

В сегодняшнем матче с «Астаной» из Казахстана Хилл совершил 16 передач. Предыдущий рекорд сезона принадлежал разыгрывающему питерского «Зенита» Томасу Эртелю — он сделал 15 ассистов в матче с «Уралмашем» 2 октября.

Сегодня в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги московская «Руна» победила на выезде «Астану» со счётом 87:79 и продолжает борьбу с МБА за последнюю оставшуюся путёвку в плей-ин Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Группа Б
04 апреля 2024, четверг. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
79 : 87
Руна
Москва
Астана: Джонсон - 27, Скиппер-Браун - 16, Мурзагалиев - 12, Гаврилов - 8, Андерсон - 5, Пушица - 4, Щербак - 4, Марчук - 3, Дэвис, Марчук, Айткали
Руна: Морган - 19, Походяев - 19, Попов - 12, Жмако - 12, Хилл - 11, Янг - 8, Иванович - 6, Комиссаров, Митькин, Самойленко

Джеремайя Хилл в матче с «Астаной» набрал 11 очков, сделал 6 подборов (все на своём щите) и 16 передач. В среднем по сезону Хилл в 41 игре набирает 14 очков, делает 3,8 подбора и 5,3 передачи.

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