Форвард «Руны» Данила Походяев: сейчас мы зависим от результатов других матчей

Форвард «Руны» Данила Походяев подвёл итог победного матча с «Астаной» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить нашу команду с очень тяжёлой, но очень нужной победой. Сейчас мы полностью зависим от результатов других матчей, но нам нужно продолжать делать свою работу и выигрывать оставшиеся матчи, чтобы претендовать на плей-ин. Мы постараемся это сделать. Эту игру можно уже забывать и готовиться дальше к игре с МБА», – приводит слова Походяева пресс-служба «Руны».

Данила Походяев набрал в сегодняшнем матче 19 очков, реализовав пять из семи дальних бросков. «Руна» победила на выезде «Астану» со счётом 87:79 и продолжает борьбу с МБА за последнюю оставшуюся путёвку в плей-ин Единой лиги.