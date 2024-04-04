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Форвард «Руны» Данила Походяев: сейчас мы зависим от результатов других матчей

Форвард «Руны» Данила Походяев: сейчас мы зависим от результатов других матчей
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Форвард «Руны» Данила Походяев подвёл итог победного матча с «Астаной» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа Б
04 апреля 2024, четверг. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
79 : 87
Руна
Москва
Астана: Джонсон - 27, Скиппер-Браун - 16, Мурзагалиев - 12, Гаврилов - 8, Андерсон - 5, Пушица - 4, Щербак - 4, Марчук - 3, Дэвис, Марчук, Айткали
Руна: Морган - 19, Походяев - 19, Попов - 12, Жмако - 12, Хилл - 11, Янг - 8, Иванович - 6, Комиссаров, Митькин, Самойленко

«Хочу поздравить нашу команду с очень тяжёлой, но очень нужной победой. Сейчас мы полностью зависим от результатов других матчей, но нам нужно продолжать делать свою работу и выигрывать оставшиеся матчи, чтобы претендовать на плей-ин. Мы постараемся это сделать. Эту игру можно уже забывать и готовиться дальше к игре с МБА», – приводит слова Походяева пресс-служба «Руны».

Данила Походяев набрал в сегодняшнем матче 19 очков, реализовав пять из семи дальних бросков. «Руна» победила на выезде «Астану» со счётом 87:79 и продолжает борьбу с МБА за последнюю оставшуюся путёвку в плей-ин Единой лиги.

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