Результаты всех матчей Евролиги 4 апреля, турнирная таблица
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В пятницу, 4 апреля, состоялись матчи 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено пять игр. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Олимпиакос» (Греция) — 86:89.
«Монако» (Монако) – «Жальгирис» (Литва) — 69:66.
«Барселона» (Испания) – «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 92:89.
«Альба» (Германия) – «Партизан» (Сербия) — 83:94.
«Валенсия» (Испания) – АСВЕЛ (Франция) — 69:98.
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
86 : 89
Олимпиакос
Пирей, Греция
Црвена Звезда: Смарт, Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, душ Сантуш
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Сикма, Маккиссик
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
69 : 66
Жальгирис
Каунас, Литва
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Самнер, Димша, Лавриновичюс, Мэнек, Буткевичюс, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
92 : 89
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Ннаджи, Йокубайтис
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Thomasson, Небо, Блатт, Колсон
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
83 : 94
Партизан
Белград, Сербия
Альба: Браун, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Никич, Самар, Кумадже, Тиман, Бин
Партизан: Смит, Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Кабокло
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
69 : 98
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Валенсия: Харпер, Клавер, Рейверс, Прадилья, Андерсон, Лопес-Аростеги, Джонс, Инглис, Йович, Робертсон, Дэвис, Оджелей
АСВЕЛ: Томас, Ли, Кауди, Ловернь, Джексон, де Коло, Фалл, Лайти, Ндиайе, Яаков
Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги будет проведён с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В прошлогоднем финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).
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