Результаты всех матчей Евролиги 4 апреля, турнирная таблица

В пятницу, 4 апреля, состоялись матчи 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено пять игр. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Олимпиакос» (Греция) — 86:89.

«Монако» (Монако) – «Жальгирис» (Литва) — 69:66.

«Барселона» (Испания) – «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 92:89.

«Альба» (Германия) – «Партизан» (Сербия) — 83:94.

«Валенсия» (Испания) – АСВЕЛ (Франция) — 69:98.

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги будет проведён с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В прошлогоднем финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).

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