Оливье Хэнлан высказался о фаворите в матче «Зенита» и УНИКСа в Единой лиге

Канадский атакующий защитник ЦСКА Оливье Хэнлан ответил на вопрос по поводу предстоящего матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и УНИКСом. Встреча состоится 5 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«С парой ребят из УНИКСа (Ненад Димитриевич и Луи Лабери. – Прим. «Чемпионата») я играл за «Валенсию». Поэтому, наверно, я выберу их. Но вообще это две хорошие команды, и я точно буду следить за этим матчем», — сказал Хэнлан на канале «Взял Мяч» в YouTube.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 05 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В настоящий момент УНИКС является лидером Единой лиги в группе А. На счету казанской команды 25 побед и девять поражений. «Зенит» сейчас занимает третье место, имея на счету 23 победы при десяти поражениях.