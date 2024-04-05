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Basket News в процентах оценил шансы семи команд Евролиги попасть в стадию плей-ин

Basket News в процентах оценил шансы семи команд Евролиги попасть в стадию плей-ин
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Издание Basket News оценило шансы «Басконии», «Милана», «Партизана», «Анадолу Эфес», «Валенсии», «Баварии» и «Жальгириса» пробиться в стадию плей-ин Евролиги. Согласно формату, в эту стадию попадут клубы, которые по итогам регулярного чемпионата займут места с седьмого по десятое. Между собой они будут бороться за две последние путёвки в плей-офф. Седьмая команда встретится с восьмой, и победитель напрямую пройдёт в плей-офф с седьмым номером посева. После этого сыграют девятая и десятая команды. Победитель их пары сыграет с командой, которая потерпит поражение в предыдущей паре. Победитель получит последнее место в плей-офф.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Шансы команд Евролиги попасть в стадию плей-ин по версии Basket News (прогноз сделан 4 апреля):

«Баскония» (91,8%);
«Анадолу Эфес» (81,9%);
«Партизан» (11,4%);
«Милан» (5,3%);
«Веленсия» (5,1%);
«Жальгирис» (4,5%);
«Бавария» (0,01%).

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