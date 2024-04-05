Basket News в процентах оценил шансы семи команд Евролиги попасть в стадию плей-ин

Издание Basket News оценило шансы «Басконии», «Милана», «Партизана», «Анадолу Эфес», «Валенсии», «Баварии» и «Жальгириса» пробиться в стадию плей-ин Евролиги. Согласно формату, в эту стадию попадут клубы, которые по итогам регулярного чемпионата займут места с седьмого по десятое. Между собой они будут бороться за две последние путёвки в плей-офф. Седьмая команда встретится с восьмой, и победитель напрямую пройдёт в плей-офф с седьмым номером посева. После этого сыграют девятая и десятая команды. Победитель их пары сыграет с командой, которая потерпит поражение в предыдущей паре. Победитель получит последнее место в плей-офф.

Шансы команд Евролиги попасть в стадию плей-ин по версии Basket News (прогноз сделан 4 апреля):

«Баскония» (91,8%);

«Анадолу Эфес» (81,9%);

«Партизан» (11,4%);

«Милан» (5,3%);

«Веленсия» (5,1%);

«Жальгирис» (4,5%);

«Бавария» (0,01%).