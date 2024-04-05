Винс Хантер назвал лучших центровых Единой лиги на данный момент

Американский центровой «Зенита» Винс Хантер поделился мнением о лучших центровых Единой лиги ВТБ на данный момент.

«Три лучших центровых? А я могу назвать себя в этом списке? Конечно, Джален Рейнольдс. Номер один. Это невероятный талант. Он великолепен в нападении. Против него очень сложно защищаться. Он очень часто совершает важные броски. Так что я обязан его назвать. Также Боян Дублевич. Он может и трёхочковый бросить и в посте сыграть. Так что назову его», — сказал Хантер на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.

В нынешнем сезоне Хантер в среднем за матч набирает 13 очков и совершает 6,2 подбора. Ранее Винс сравнил Санкт-Петербург и Казань. В сезоне-2022/2023 американец был игроком УНИКСа.