Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Винс Хантер назвал лучших центровых Единой лиги на данный момент

Винс Хантер назвал лучших центровых Единой лиги на данный момент
Комментарии

Американский центровой «Зенита» Винс Хантер поделился мнением о лучших центровых Единой лиги ВТБ на данный момент.

«Три лучших центровых? А я могу назвать себя в этом списке? Конечно, Джален Рейнольдс. Номер один. Это невероятный талант. Он великолепен в нападении. Против него очень сложно защищаться. Он очень часто совершает важные броски. Так что я обязан его назвать. Также Боян Дублевич. Он может и трёхочковый бросить и в посте сыграть. Так что назову его», — сказал Хантер на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.

В нынешнем сезоне Хантер в среднем за матч набирает 13 очков и совершает 6,2 подбора. Ранее Винс сравнил Санкт-Петербург и Казань. В сезоне-2022/2023 американец был игроком УНИКСа.

Материалы по теме
Американский центровой «Зенита» Хантер сравнил Санкт-Петербург и Казань
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android