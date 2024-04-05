«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и закрепился в зоне плей-ин, Карри 29 очков

Сегодня, 5 апреля, в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 133:110.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 29 очков, шесть подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 29 очками, тремя подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Хьюстона» стал тяжёлый форвард Джабари Смит-младший. Он набрал 24 очка, совершил три подбора и отдал две передачи. Форвард Кэм Уитмор отметился 17 очками и четырьмя подборами. Защитник Джейлен Грин добавил 13 очков.

После 76 матчей «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 42 победами и 34 поражениями. «Хьюстон» расположился на 11-й строчке с 38 победами в 76 играх.