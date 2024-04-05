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«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и закрепился в зоне плей-ин, Карри 29 очков

«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и закрепился в зоне плей-ин, Карри 29 очков
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Сегодня, 5 апреля, в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 133:110.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 133
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Смит II - 24, Уитмор - 17, Грин - 13, Ванвлит - 10, Томпсон - 8, Ландейл - 8, Брукс - 8, Грин - 8, Холидей - 6, Уильямс - 4, Марьянович - 4, Тэйт, Баллок
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 29, Карри - 29, Джексон-Дэвис - 20, Уиггинс - 10, Муди - 9, Киньонес - 9, Пэйтон II - 8, Пол - 8, Грин - 5, Подзиемски - 4, Луни - 2, Робинсон

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 29 очков, шесть подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 29 очками, тремя подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Хьюстона» стал тяжёлый форвард Джабари Смит-младший. Он набрал 24 очка, совершил три подбора и отдал две передачи. Форвард Кэм Уитмор отметился 17 очками и четырьмя подборами. Защитник Джейлен Грин добавил 13 очков.

После 76 матчей «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 42 победами и 34 поражениями. «Хьюстон» расположился на 11-й строчке с 38 победами в 76 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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