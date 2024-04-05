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Сегодня, 5 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 5 апреля

«Даллас Маверикс» — «Атланта Хоукс» — 109:95.

«Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» — 105:109.

«Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто Кингз» — 120:109.

«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 110:133.

Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» —: —.

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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси. На его счету 37 очков, девять подборов и 11 результативных передач.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. Он набрала 35 очков, совершил два подбора и отдал 11 передач.