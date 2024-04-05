Все результаты игрового дня НБА 5 апреля
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Сегодня, 5 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 5 апреля
- «Даллас Маверикс» — «Атланта Хоукс» — 109:95.
- «Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» — 105:109.
- «Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто Кингз» — 120:109.
- «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 110:133.
- Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» —: —.
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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси. На его счету 37 очков, девять подборов и 11 результативных передач.
Также стоит упомянуть разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. Он набрала 35 очков, совершил два подбора и отдал 11 передач.
НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 95
Атланта Хоукс
Атланта
Даллас Маверикс: Ирвинг - 26, Дончич - 25, Вашингтон - 19, Джонс - 14, Хардуэй-младший - 8, Клебер - 7, Гэффорд - 6, Харди - 2, Пауэлл - 2, Экзам, Фадж, Лоусон, Уильямс, Проспер, Моррис
Атланта Хоукс: Богданович - 17, Мюррей - 16, Мэтьюз - 14, Хантер - 13, Фернанду - 10, Бафкин - 9, Джонсон - 6, Капела - 6, Крейчи - 4, Форрест, Ланди, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
105 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Розир - 22, Батлер - 20, Адебайо - 14, Хайсмит - 12, Йович - 11, Лав - 11, Мартин - 7, Жакез-мл. - 6, Робинсон - 2, Райт, Кэйн, Миллз, Брайант
Филадельфия Сиксерс: Макси - 37, Эмбиид - 29, Убре - 18, Лоури - 8, Пэйн - 6, Рид - 5, Мартин - 4, Хилд - 2, Бамба, Мелтон, Харрис, Батюм
НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
120 : 109
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Харт - 31, Дивинченцо - 21, Макбрайд - 12, Богданович - 12, Хартенштайн - 7, Робинсон - 2, Топпин, Браун, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Мюррэй - 18, Сабонис - 17, Везенков - 11, Митчелл - 11, Эллис - 11, Лайлз - 10, Лень - 2, Макги, Дуарте, Эдвардс, Джонс, Барнс
НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 133
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Смит II - 24, Уитмор - 17, Грин - 13, Ванвлит - 10, Томпсон - 8, Ландейл - 8, Брукс - 8, Грин - 8, Холидей - 6, Уильямс - 4, Марьянович - 4, Тэйт, Баллок
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 29, Карри - 29, Джексон-Дэвис - 20, Уиггинс - 10, Муди - 9, Киньонес - 9, Пэйтон II - 8, Пол - 8, Грин - 5, Подзиемски - 4, Луни - 2, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
4-я четверть
102 : 100
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук, Харден, Бостон, Хиланд, Коффи, Тайс, Джордж, Мэнн, Такер, Браун, Мун, Зубац, Пламли
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Тайсон, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Йокич, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт, Хафф, Гордон
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