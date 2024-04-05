Евролига: расписание всех матчей 5 апреля
Поделиться
Сегодня, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей 33-го тура, который завершится сегодня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч предпоследнего тура турнира, запланированных на сегодня.
Расписание матчей Евролиги 5 апреля:
«Фенербахче» — «Анадолу Эфес» (20:00);
«Бавария» — «Панатинаикос» (21:30 мск);
«Олимпия» Милан — «Виртус» Болонья (21:30);
«Реал» Мадрид — «Баскония (21:45).
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Не начался
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».
Евролига. «Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив
Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko
Комментарии
- 5 апреля 2024
-
10:41
-
10:15
-
09:30
-
09:14
-
06:36
-
05:36
-
01:06
-
00:56
-
00:50
-
00:30
-
00:27
- 4 апреля 2024
-
23:51
-
23:45
-
23:39
-
23:24
-
22:52
-
22:52
-
22:05
-
21:41
-
21:38
-
21:00
-
20:53
-
20:31
-
20:26
-
19:51
-
19:50
-
19:41
-
19:32
-
19:06
-
18:49
-
18:04
-
17:57
-
17:55
-
17:16
-
16:30