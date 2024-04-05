Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: расписание всех матчей 5 апреля

Евролига: расписание всех матчей 5 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей 33-го тура, который завершится сегодня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч предпоследнего тура турнира, запланированных на сегодня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Расписание матчей Евролиги 5 апреля:

«Фенербахче» — «Анадолу Эфес» (20:00);
«Бавария» — «Панатинаикос» (21:30 мск);
«Олимпия» Милан — «Виртус» Болонья (21:30);
«Реал» Мадрид — «Баскония (21:45).

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Не начался
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».

Евролига. «Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив

Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android