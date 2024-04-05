Евролига: расписание всех матчей 5 апреля

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Сегодня, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей 33-го тура, который завершится сегодня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч предпоследнего тура турнира, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Евролиги 5 апреля:

«Фенербахче» — «Анадолу Эфес» (20:00);

«Бавария» — «Панатинаикос» (21:30 мск);

«Олимпия» Милан — «Виртус» Болонья (21:30);

«Реал» Мадрид — «Баскония (21:45).

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».

Евролига. «Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив