«44 броска? Сделай уже один чёртов пас!» Мюррей рассказал о своём общении с Поповичем

Защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей поделился тем, как обстоят его взаимоотношения с тренером «Сан-Антонио Спёрс» Грегом Поповичем. Мюррей играл под руководством легендарного тренера с 2016 по 2022 год.

«С самого начала с Поповичем всё было серьёзно. Недавно он мне написал: «44 броска? Сделай уже один чёртов пас!». Так и обстоят наши взаимоотношения. Я очень люблю этого чувака. Он был мне, как отец. Когда я терял людей, я приходил к нему, он обнимал меня, я плакал у него на плече. Он был всегда рядом. Я говорю не только про баскетбол, а про настоящую жизнь.

Когда у меня был разрыв крестообразных связок и я вылетел на год, он меня крепко обнял, говорил, что со мной всё будет хорошо и надо продолжать работу. Это было очень важно для меня. Он — единственный такой. Когда с ним находишься в одном помещении, жмёшь ему руку, ты чувствуешь, что он особенный. Он является тем, кем является, не просто так», — рассказал Мюррей на подкасте From the Point c Треем Янгом.

Виктор Вембаньяма слушает наставления от Грега Поповича