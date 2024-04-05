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Экс-игрок ЦСКА Нандо Де Коло вышел на второе место по очкам за всю историю Евролиги

Экс-игрок ЦСКА Нандо Де Коло вышел на второе место по очкам за всю историю Евролиги
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Защитник АСВЕЛа Нандо Де Коло набрал 19 очков в матче Евролиги с «Валенсией», состоявшемся вчера, 4 апреля. Таким образом, француз обошёл Вассилиса Спанулиса и вышел на второе место в списке игроков с наибольшим количеством очков в лиге.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
69 : 98
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Валенсия: Харпер, Клавер, Рейверс, Прадилья, Андерсон, Лопес-Аростеги, Джонс, Инглис, Йович, Робертсон, Дэвис, Оджелей
АСВЕЛ: Томас, Ли, Кауди, Ловернь, Джексон, де Коло, Фалл, Лайти, Ндиайе, Яаков

Де Коло уступает только разыгрывающему «Монако» Майку Джеймсу, который занял первую строчку в начале марта нынешнего года. Расстояние между игроками составляет 69 очков.

Француз выступает в Евролиге на протяжении 11 сезонов. Дебют Нандо в турнире состоялся ещё в сезоне-2010/2011 во время выступлений за «Валенсию». Большая часть карьеры в главной европейской лиге у Де Коло связана с игрой в ЦСКА, где он дважды выигрывал титул и становился MVP в 2016 году.

Евролига. «Валенсия» — АСВЕЛ

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