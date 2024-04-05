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Гилберт Аренас: Никола Йокич — худший MVP в истории лиги

Гилберт Аренас: Никола Йокич — худший MVP в истории лиги
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас раскритиковал решение экспертов выдать две статуэтки MVP центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

«Будет ли получение Йокичем третьего MVP в карьере незаслуженным? Так, ну смотрите. У Майкла Джордана, по правде говоря, должно быть семь таких наград, у Шакила точно должно было быть больше MVP, у Коби вообще всего одна статуэтка. А вот Йокич, возможно, худший MVP в истории лиги.

В 2021 году его команда завершила регулярку на пятом месте во всей лиге. Чего исторического было в том сезоне Йокича, за который он получил MVP? Не было никакой истории. Но все повелись на то, что центровой оформляет трипл-даблы, давайте дадим статуэтку ему. А в 2022 году его команда вообще была 10-й среди всех команд по балансу побед и поражений. Чего в этот раз было исторического?» — заявил Аренас на шоу Nightcap.

Сын Гилберта Аренаса набрал 53 очка в плей-офф

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