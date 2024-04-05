«Парни не справились с давлением». Удока высказался о поражении в матче с «Уорриорз»

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока высказался о поражении своей команды в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», состоявшемся сегодня, 5 апреля.

«Оказалось, что многие парни испугались важности этого матча. Они не справились с давлением. Кто-то выглядел мягким, кто-то напуганным, у всех было что-то одного из этого», — заявил Удока на пресс-конференции.

Матч имел турнирную важность, так как «Хьюстон» мог приблизиться к «Голден Стэйт» в борьбе за 10-е место, которое позволяет выйти в плей-ин. В итоге «Рокетс» проиграли со счётом 110:133.

Баланс побед и поражений у «Голден Стэйт» теперь составляет 42-34, а у «Хьюстона — 38-38. Разница между командами составляет четыре победы при шести оставшихся играх.