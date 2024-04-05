Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Парни не справились с давлением». Удока высказался о поражении в матче с «Уорриорз»

«Парни не справились с давлением». Удока высказался о поражении в матче с «Уорриорз»
Комментарии

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока высказался о поражении своей команды в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», состоявшемся сегодня, 5 апреля.

«Оказалось, что многие парни испугались важности этого матча. Они не справились с давлением. Кто-то выглядел мягким, кто-то напуганным, у всех было что-то одного из этого», — заявил Удока на пресс-конференции.

Матч имел турнирную важность, так как «Хьюстон» мог приблизиться к «Голден Стэйт» в борьбе за 10-е место, которое позволяет выйти в плей-ин. В итоге «Рокетс» проиграли со счётом 110:133.

Баланс побед и поражений у «Голден Стэйт» теперь составляет 42-34, а у «Хьюстона — 38-38. Разница между командами составляет четыре победы при шести оставшихся играх.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 133
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Смит II - 24, Уитмор - 17, Грин - 13, Ванвлит - 10, Томпсон - 8, Ландейл - 8, Брукс - 8, Грин - 8, Холидей - 6, Уильямс - 4, Марьянович - 4, Тэйт, Баллок
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 29, Карри - 29, Джексон-Дэвис - 20, Уиггинс - 10, Муди - 9, Киньонес - 9, Пэйтон II - 8, Пол - 8, Грин - 5, Подзиемски - 4, Луни - 2, Робинсон
НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Видео
Клэй Томпсон во время матча с «Хьюстоном» назвал Диллона Брукса «бездарем»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android