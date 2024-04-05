Гомельский: пока в «Далласе» играет Дончич, этот клуб ничего не выиграет

Легендарный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о том, какие позиции нужно улучшить ряду команд НБА.

«Какие позиции нужно укреплять «Далласу»? Пока в «Далласе» играет Дончич, этот клуб ничего не выиграет.

У «Финикса» всё в порядке. Нужно укреплять ротацию и готовить замену Дюранту, но в перспективе.

«Торонто» имеет Барнса и Барретта, то есть двух отличных форвардов. Остальные позиции надо укреплять, особенно центра», — написал Гомельский на своём сайте.

В нынешнем сезоне Дончич в среднем набирает 33,8 очка, 9,2 подбора и 9,8 ассиста. «Даллас» занимает пятое место в Западной конференции. «Финикс», в свою очередь, идёт сразу следом — на шестой позиции. «Торонто» уже лишился шансов на плей-офф, занимая 12-е место на Востоке.

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