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Майк Джеймс отреагировал на решение Руди Фернандеса завершить карьеру

Майк Джеймс отреагировал на решение Руди Фернандеса завершить карьеру
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Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс прокомментировал решение атакующего защитника «Реала» Руди Фернандеса завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. 4 апреля Фернандесу исполнилось 39 лет. О принятом решении игрок сообщил в день своего рождения.

«Чёрт, Руди завершает карьеру? Помню, как он пришёл в «Блэйзерс». Наслаждайся игрой на другой стороне, брат. Ты этого заслужил», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

За время профессиональной карьеры Фернандес выступал за такие клубы, как «Ховентуд», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс» и «Реал». Является обладателем трёх медалей Олимпийских игр (2008, 2012, 2016), двукратным чемпионом мира (2006, 2019) и четырёхкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015, 2022).

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