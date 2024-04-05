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Расселл Уэстбрук: Никола Йокич — чертовски хороший игрок, но он не я, а я не он

Расселл Уэстбрук: Никола Йокич — чертовски хороший игрок, но он не я, а я не он
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук высказался о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Ну слушайте, нет никого, кто бы был похож на меня. Никого. На этом остановимся. Никола — чертовски хороший игрок, но он не я, а я не он. Конечно, он выигрывал MVP дважды. Он плотно защищается, великолепно пасует, знает, как правильно играть в баскетбол, и борется в каждом матче. Но сегодня мы его переиграли», — приводит слова Уэстбрука портал Eurohoops.

Заявление Уэстбрука последовало после игры «Клипперс» и «Наггетс», которая состоялась сегодня, 5 апреля. Калифорнийский коллектив смог переиграть действующих чемпионов НБА со счётом 102:100. Уэстбрук со скамейки набрал 12 очков, шесть подборов и пять результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 100
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 28, Харден - 20, Зубац - 14, Уэстбрук - 12, Пауэлл - 11, Коффи - 9, Мэнн - 6, Пламли - 2, Бостон, Хиланд, Тайс, Мун, Такер, Браун
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Гордон - 18, Колдуэлл-Поуп - 16, Портер - 14, Браун - 7, Джексон - 7, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт, Хафф
НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица
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