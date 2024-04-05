Расселл Уэстбрук: Никола Йокич — чертовски хороший игрок, но он не я, а я не он

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук высказался о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Ну слушайте, нет никого, кто бы был похож на меня. Никого. На этом остановимся. Никола — чертовски хороший игрок, но он не я, а я не он. Конечно, он выигрывал MVP дважды. Он плотно защищается, великолепно пасует, знает, как правильно играть в баскетбол, и борется в каждом матче. Но сегодня мы его переиграли», — приводит слова Уэстбрука портал Eurohoops.

Заявление Уэстбрука последовало после игры «Клипперс» и «Наггетс», которая состоялась сегодня, 5 апреля. Калифорнийский коллектив смог переиграть действующих чемпионов НБА со счётом 102:100. Уэстбрук со скамейки набрал 12 очков, шесть подборов и пять результативных передач.