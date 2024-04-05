Риверс высказался о том, что Леброн не включил Джордана в список самых влиятельных игроков

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Остин Риверс удивлён тем, что Леброн Джеймс не включил Майкла Джордана в свой список самых влиятельных игроков.
«Всё начинается и заканчивается Майклом Джорданом. Я думаю, мы быстро забываем о том, сколько он сделал для нашей игры. Было интересно слышать, как Леброн в этом подкасте с Джей Джеем рассуждает о самом влиятельном игроке, не упоминая Майкла, учитывая, что продажи кроссовок этого парня по-прежнему превосходят любого другого. Он самый знаковый игрок за всю историю баскетбола», — приводит слова Риверса издание The Sports Rush.
Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 годы), шестикратный MVP финалов НБА.
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