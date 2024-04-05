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Джеймс Харден стал 4-м игроком НБА, набравшим 25 000 очков, 6000 подборов и 7000 передач

Джеймс Харден стал 4-м игроком НБА, набравшим 25 000 очков, 6000 подборов и 7000 передач
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим набрать за свою карьеру более 25 тысяч очков, сделав более шести тысяч подборов и семи тысяч передач.

Эта отметка покорилась Хардену в состоявшемся сегодня ночью матче между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», который команда Хардена выиграла со счётом 102:100.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 100
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 28, Харден - 20, Зубац - 14, Уэстбрук - 12, Пауэлл - 11, Коффи - 9, Мэнн - 6, Пламли - 2, Бостон, Хиланд, Тайс, Мун, Такер, Браун
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Гордон - 18, Колдуэлл-Поуп - 16, Портер - 14, Браун - 7, Джексон - 7, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт, Хафф

Джеймс Харден набрал в этой игре 20 очков, сделал шесть подборов и восемь передач. Всего за карьеру на его счету 25 846 очков, 6002 подбора и 7604 передач.

Ранее такого показателя достигали лишь Расселл Уэстбрук, Оскар Робертсон и Леброн Джеймс.

В этом сезоне Джеймс Харден набирает в среднем 16,7 очка, делает 5,1 подбора и 8,5 передачи.

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