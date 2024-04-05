Джеймс Харден стал 4-м игроком НБА, набравшим 25 000 очков, 6000 подборов и 7000 передач

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим набрать за свою карьеру более 25 тысяч очков, сделав более шести тысяч подборов и семи тысяч передач.

Эта отметка покорилась Хардену в состоявшемся сегодня ночью матче между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», который команда Хардена выиграла со счётом 102:100.

Джеймс Харден набрал в этой игре 20 очков, сделал шесть подборов и восемь передач. Всего за карьеру на его счету 25 846 очков, 6002 подбора и 7604 передач.

Ранее такого показателя достигали лишь Расселл Уэстбрук, Оскар Робертсон и Леброн Джеймс.

В этом сезоне Джеймс Харден набирает в среднем 16,7 очка, делает 5,1 подбора и 8,5 передачи.