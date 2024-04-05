Руи Хатимура рассказал о том, каково ему играть с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом

Японский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура поделился эмоциями от игры в стартовом составе команды.

«Нам просто комфортно играть друг с другом. Как в атаке, так и в обороне, у нас хорошие отношения. Знаю, что в начале сезона было много изменений в составе, к тому же было достаточно травм, поэтому у нас не было времени наладить контакты между друг другом. Нам просто нужно продолжать наращивать обороты и готовиться к плей-офф.

Играя с Леброном и Энтони, человек сразу привлекает к себе много внимания, так что на меня смотрят с удивлением. Для меня это просто работа. Мы с Филом Хэнди всегда говорим об этом. Моя роль в том, чтобы быть тем парнем, который забросит трёхочковый. Соперники не могут оставить без внимания Энтони или Леброна, и это облегчает мне задачу», — приводит слова Хатимуры портал Lakers Nation.