Главный тренер УНИКСа Перасович: Комолов перенёс операцию и выбыл из строя до конца сезона

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды в матче с питерским «Зенитом», а также рассказал о последствиях травмы Артёма Комолова.

«Поздравляю «Зенит», они заслужили победу. Они лучше провели концовку этой игры, с большей концентрацией и с большей волей к победе.

Дебют Воронцевича и Беленицкого? Они только вчера приехали к нам, провели одну тренировку. Сегодня они хорошо сыграли, оба неплохо показали себя. У нас сложная ситуация с травмами. Надеюсь, что матч от матча новички будут еще больше нам помогать.

Артёму Комолову сделали операцию, он пропустит остаток сезона. Что касается Кулагина и Найта, то, надеюсь, они будут играть в плей-офф. Но мы пока что не знаем этого наверняка», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В сегодняшнем матче «Зенит» обыграл казанский УНИКС со счётом 91:87.