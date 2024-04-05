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Главный тренер УНИКСа Перасович: Комолов перенёс операцию и выбыл из строя до конца сезона

Главный тренер УНИКСа Перасович: Комолов перенёс операцию и выбыл из строя до конца сезона
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды в матче с питерским «Зенитом», а также рассказал о последствиях травмы Артёма Комолова.

«Поздравляю «Зенит», они заслужили победу. Они лучше провели концовку этой игры, с большей концентрацией и с большей волей к победе.

Дебют Воронцевича и Беленицкого? Они только вчера приехали к нам, провели одну тренировку. Сегодня они хорошо сыграли, оба неплохо показали себя. У нас сложная ситуация с травмами. Надеюсь, что матч от матча новички будут еще больше нам помогать.

Артёму Комолову сделали операцию, он пропустит остаток сезона. Что касается Кулагина и Найта, то, надеюсь, они будут играть в плей-офф. Но мы пока что не знаем этого наверняка», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В сегодняшнем матче «Зенит» обыграл казанский УНИКС со счётом 91:87.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 87
УНИКС
Казань
Зенит: Эртель - 23, Фрейзер - 18, Хантер - 17, Курич - 15, Морман - 5, Карасёв - 3, Торопов - 3, Вольхин - 2, Жбанов - 2, Клименко - 2, Зубков - 1, Захаров
УНИКС: Димитриевич - 24, Рейнольдс - 20, Бако - 13, Грин - 12, Беленицкий - 10, Воронцевич - 5, Зайцев - 2, Лабери - 1, Тихоненко, Стуленков, Одиноков, Лазарев
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