Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Все результаты игрового дня в Евролиге 5 апреля

Все результаты игрового дня в Евролиге 5 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Вечером 5 апреля в Евролиге состоялся очередной игровой день. В рамках 33-го тура регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

«Фенербахче» — «Анадолу Эфес» — 80:82.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Анадолу Эфес» Уилл Клайберн. Он набрал 21 очко, сделал пять подборов, четыре передачи, а также один перехват.

«Реал» Мадрид — «Баскония» — 91:95.

Наиболее результативным игроком стал разыгрывающий защитник «Басконии» Маркус Ховард. В течение игры он набрал 34 очка, сделал три подбора и одну передачу.

«Бавария» — «Панатинаикос» — 75:82.

Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн. Ему удалось набрать 17 очков, а также сделать четыре подбора и четыре передачи.

«Милан» — «Виртус» Болонья — 90:75.

Самым результативным игроком по итогу встречи стал тяжёлый форвард «Милана» Никола Миротич. Ему удалось набрать 18 очков, а также сделать 11 подборов и две передачи.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
80 : 82
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Отуру, Дом, Уиллис, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
91 : 95
Баскония
Витория, Испания
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Муса
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Миллер-Макинтайр, Диес, Рогкавопулос, Котсар, Костелло, Теодор, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
75 : 82
Панатинаикос
Афины, Греция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Франсиско, Эдвардс, Гиффей, Радончич, Бонга, Больмаро, Лучич, Ибака, Харрис, Бранкович, Харченков
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
90 : 75
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Олимпия Милан: Ло, Пойтресс, Тонут, Мелли, Напьер, Риччи, Флаккадори, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Виртус Болонья: Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Ломаж, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android