Все результаты игрового дня в Евролиге 5 апреля

Вечером 5 апреля в Евролиге состоялся очередной игровой день. В рамках 33-го тура регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

«Фенербахче» — «Анадолу Эфес» — 80:82.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Анадолу Эфес» Уилл Клайберн. Он набрал 21 очко, сделал пять подборов, четыре передачи, а также один перехват.

«Реал» Мадрид — «Баскония» — 91:95.

Наиболее результативным игроком стал разыгрывающий защитник «Басконии» Маркус Ховард. В течение игры он набрал 34 очка, сделал три подбора и одну передачу.

«Бавария» — «Панатинаикос» — 75:82.

Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн. Ему удалось набрать 17 очков, а также сделать четыре подбора и четыре передачи.

«Милан» — «Виртус» Болонья — 90:75.

Самым результативным игроком по итогу встречи стал тяжёлый форвард «Милана» Никола Миротич. Ему удалось набрать 18 очков, а также сделать 11 подборов и две передачи.