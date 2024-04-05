Все результаты игрового дня в Евролиге 5 апреля

Вечером 5 апреля в Евролиге состоялся очередной игровой день. В рамках 33-го тура регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
«Фенербахче» — «Анадолу Эфес» — 80:82.
Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Анадолу Эфес» Уилл Клайберн. Он набрал 21 очко, сделал пять подборов, четыре передачи, а также один перехват.
«Реал» Мадрид — «Баскония» — 91:95.
Наиболее результативным игроком стал разыгрывающий защитник «Басконии» Маркус Ховард. В течение игры он набрал 34 очка, сделал три подбора и одну передачу.
«Бавария» — «Панатинаикос» — 75:82.
Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн. Ему удалось набрать 17 очков, а также сделать четыре подбора и четыре передачи.
«Милан» — «Виртус» Болонья — 90:75.
Самым результативным игроком по итогу встречи стал тяжёлый форвард «Милана» Никола Миротич. Ему удалось набрать 18 очков, а также сделать 11 подборов и две передачи.
- 5 апреля 2024
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