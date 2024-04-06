36 очков Дэмьена Лилларда не принесли «Милуоки» победу над «Торонто»

Сегодня, 6 апреля, в Милуоки состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Милуоки Бакс» и «Торонто Рэпторс». Гости одержали победу со счётом 117:111.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард. На его счету 36 очков, пять подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде маленький форвард Крис Миддлтон отметился 21 очком, пятью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Торонто» стал защитник Гари Трент-младший. Он набрал 31 очко, совершил пять подборов и отдал три передачи. Разыгрывающий Ар Джей Барретт отметился 26 очками, семью подборами и двумя передачами.

После 77 матчей «Торонто» занимает 12-е место в Восточной конференции с 24 победами и 53 поражениями. «Милуоки» расположился на второй строчке с 47 победами в 77 играх.