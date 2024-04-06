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«Майами» в гостях переиграл «Хьюстон». У Бэма Адебайо дабл-дабл

Сегодня, 6 апреля, в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Майами Хит». Гости одержали победу со счётом 119:104.

Самым результативным игроком матча стал маленький форвард «Майами» Джимми Батлер. На его счету 22 очка, три подбора и три результативных передачи. Его напарник по команде центровой Бэм Адебайо отметился 18 очками, 12 подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Торонто» стал защитник Джейлен Грин. Он набрал 21 очко, совершил 7 подборов и отдал четыре передачи. Маленький форвард Диллон Брукс отметился 18 очками, пятью подборами и тремя передачами.

После 77 матчей «Майами» занимает седьмое место Восточной конференции с 43 победами и 34 поражениями. «Хьюстон» расположился на 11-й строчке Западной конференции с 38 победами в 77 играх.