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«Майами» в гостях переиграл «Хьюстон». У Бэма Адебайо дабл-дабл

«Майами» в гостях переиграл «Хьюстон». У Бэма Адебайо дабл-дабл
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Сегодня, 6 апреля, в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Майами Хит». Гости одержали победу со счётом 119:104.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
104 : 119
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Грин - 21, Брукс - 18, Смит II - 15, Ванвлит - 13, Уитмор - 12, Грин - 11, Ландейл - 10, Сэмюэлс - 2, Уильямс - 2, Холидей, Хинтон, Баллок, Марьянович
Майами Хит: Батлер - 22, Адебайо - 18, Хироу - 17, Розир - 13, Жакез-мл. - 12, Робинсон - 10, Мартин - 9, Йович - 8, Лав - 6, Хайсмит - 4, Райт, Кэйн, Брайант, Миллз

Самым результативным игроком матча стал маленький форвард «Майами» Джимми Батлер. На его счету 22 очка, три подбора и три результативных передачи. Его напарник по команде центровой Бэм Адебайо отметился 18 очками, 12 подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Торонто» стал защитник Джейлен Грин. Он набрал 21 очко, совершил 7 подборов и отдал четыре передачи. Маленький форвард Диллон Брукс отметился 18 очками, пятью подборами и тремя передачами.

После 77 матчей «Майами» занимает седьмое место Восточной конференции с 43 победами и 34 поражениями. «Хьюстон» расположился на 11-й строчке Западной конференции с 38 победами в 77 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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