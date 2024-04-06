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32 очка Пи Джея Вашингтона помогли «Далласу» обыграть «Голден Стэйт»

32 очка Пи Джея Вашингтона помогли «Далласу» обыграть «Голден Стэйт»
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Сегодня, 6 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Даллас одержал победу со счётом 108:106.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Вашингтон - 32, Ирвинг - 26, Хардуэй-младший - 13, Экзам - 11, Гэффорд - 10, Джонс - 9, Харди - 5, Пауэлл - 2, Фадж, Лоусон, Уильямс, Проспер, Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Томпсон - 16, Пэйтон II - 14, Подзиемски - 14, Пол - 9, Муди - 9, Джексон-Дэвис - 8, Грин - 6, Луни - 2, Робинсон, Киньонес

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон. На его счету 32 очка, пять подборов и три результативных передачи. Его напарник по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 26 очками. восемью подборами и семью передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 28 очков, шесть подборов и пять передач. Клэй Томпсон отметился 16 очками, тремя подборами и двумя передачами.

После 77 матчей «Даллас» занимает пятое место в Западной конференции с 47 очками и 30 поражениями. «Голден Стэйт» отметился 42 победами в 77 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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