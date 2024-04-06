32 очка Пи Джея Вашингтона помогли «Далласу» обыграть «Голден Стэйт»

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Сегодня, 6 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Даллас одержал победу со счётом 108:106.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон. На его счету 32 очка, пять подборов и три результативных передачи. Его напарник по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 26 очками. восемью подборами и семью передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 28 очков, шесть подборов и пять передач. Клэй Томпсон отметился 16 очками, тремя подборами и двумя передачами.

После 77 матчей «Даллас» занимает пятое место в Западной конференции с 47 очками и 30 поражениями. «Голден Стэйт» отметился 42 победами в 77 играх.