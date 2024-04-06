«Финикс Санз» обыграл в домашнем матче лидера Западной конференции «Миннесоту»

Сегодня, 6 апреля, в Финиксе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Финикс Санз» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 97:87.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикс Санз» Грейсон Аллен. На его счету 23 очка, восемь подборов и одна результативная передача. Его партнёр Кевин Дюрант отметился 22 очками, шестью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 17 очков, совершил восемь подборов и отдал три передачи. Защитник Никейл Александер-Уокер отметился 13 очками, двумя подборами и одной передачей.

После 77 матчей «Финикс Санз» занимает шестое место в Западной конференции с 46 победами и 31 поражением. «Миннесота» лидирует в таблице с 53 победами в 77 играх.