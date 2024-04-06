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«Финикс Санз» обыграл в домашнем матче лидера Западной конференции «Миннесоту»

«Финикс Санз» обыграл в домашнем матче лидера Западной конференции «Миннесоту»
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Сегодня, 6 апреля, в Финиксе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Финикс Санз» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 97:87.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
97 : 87
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Аллен - 23, Дюрант - 22, Бил - 14, Букер - 13, Нуркич - 11, Ойбанкс - 5, Гордон - 4, О'Нил - 3, Бол - 2, Окоги, Томас, Родди, Литтл, Азубуике, Янг
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 17, Александер-Уолкер - 13, Моррис - 9, Рид - 8, Андерсон - 6, Макдэниелс - 6, Конли - 5, Маклафлин - 4, Уоррен - 4, Гобер - 4, Миллер - 4, Майнотт - 3, Мур - 2, Гарза - 2, Никс

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикс Санз» Грейсон Аллен. На его счету 23 очка, восемь подборов и одна результативная передача. Его партнёр Кевин Дюрант отметился 22 очками, шестью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 17 очков, совершил восемь подборов и отдал три передачи. Защитник Никейл Александер-Уокер отметился 13 очками, двумя подборами и одной передачей.

После 77 матчей «Финикс Санз» занимает шестое место в Западной конференции с 46 победами и 31 поражением. «Миннесота» лидирует в таблице с 53 победами в 77 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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