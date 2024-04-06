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Сегодня, 6 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 6 апреля

«Шарлотт Хорнетс» — «Орлпндо Меджик» — 124:115.

«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 126:112.

«Вашингтон Уизардс» — «Портленд Трэйл Блэйзелс» — 102:108.

«Бостон Селтикс» — «Сакраменто Кингз» — 101:100.

«Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» — 108:90.

«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 111:117.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 109:111.

«Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 108:100.

«Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 104:119.

«Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»» — 108:106.

«Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» 97:87.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» —: —.

Новость дополняется…

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру разыгрывающего «Сакраменто» Деаарона Фокса. На его счету 40 очков, четыре подбора и две результативные передачи.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Милуоки» Дэмьена Лилларда. Он набрал 36 очков, совершил пять поборов и отдал шесть передач.