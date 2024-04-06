Все результаты игрового дня НБА 6 апреля
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Сегодня, 6 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 6 апреля
- «Шарлотт Хорнетс» — «Орлпндо Меджик» — 124:115.
- «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 126:112.
- «Вашингтон Уизардс» — «Портленд Трэйл Блэйзелс» — 102:108.
- «Бостон Селтикс» — «Сакраменто Кингз» — 101:100.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» — 108:90.
- «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 111:117.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 109:111.
- «Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 108:100.
- «Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 104:119.
- «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»» — 108:106.
- «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» 97:87.
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» —: —.
Новость дополняется…
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру разыгрывающего «Сакраменто» Деаарона Фокса. На его счету 40 очков, четыре подбора и две результативные передачи.
Также стоит упомянуть разыгрывающего «Милуоки» Дэмьена Лилларда. Он набрал 36 очков, совершил пять поборов и отдал шесть передач.
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
124 : 115
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 32, Бриджес - 23, Уильямс - 18, Мицич - 14, Дав. Бертанс - 12, Покушевски - 10, Манн - 7, Болден - 4, Тор - 4, Ричардс, Макгауэнс, Смит
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Вагнер - 22, Фульц - 15, Картер - 13, Харрис - 12, Саггс - 8, Вагнер - 8, Инглс - 3, Энтони - 2, Блэк, Айзек, Океке, Скофилд, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
126 : 112
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 21, Несмит - 17, Макконнелл - 16, Тёрнер - 16, Топпин - 15, Смит - 12, Халибёртон - 8, Шиппард - 8, Макдермотт - 6, Джексон - 4, Нембард - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 22, Уильямс - 18, Холмгрен - 15, Гидди - 14, Уотерс III - 12, Джо - 10, Хэйворд - 7, Уильямс - 4, Уиггинс - 4, Мускала - 4, Уоллес - 2, Бийомбо
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 108
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Вашингтон Уизардс: Авдия - 22, Пул - 20, Вукчевич - 17, Кисперт - 12, Гилл - 8, Дэвис - 7, Батлер - 6, Оморуи - 5, Шампани - 3, Болдуин Мл. - 2, Бернард, Холмс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 34, Бэнтон - 21, Хендерсон - 19, Мюррэй - 13, Уокер - 11, Рит - 5, Рупер - 3, Минайя - 2, Саймонс, Тибулл, Браун, Шарп
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
101 : 100
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Притчард - 21, Порзингис - 20, Тейтум - 17, Холидэй - 10, Тиллман - 9, Хорфорд - 8, Корнет - 6, Михайлюк - 5, Хозер - 3, Бриссетт - 2, Петерсон, Уолш
Сакраменто Кингз: Фокс - 40, Сабонис - 16, Мюррэй - 10, Барнс - 10, Митчелл - 7, Везенков - 6, Эдвардс - 3, Эллис - 3, Лайлз - 3, Джонс - 2, Макги, Дуарте, Лень
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 90
Детройт Пистонс
Детройт
Мемфис Гриззлиз: Перейра - 17, Джемисон - 17, Пиппен Мл. - 16, Стивенс - 15, Джексон - 15, Гудвин - 14, Ларэвиа - 12, Симпсон - 2, Альдама, Уильямс, Кеннард, Кларк
Детройт Пистонс: Айви - 31, Дюрен - 17, Ноуэлл - 12, Эвбуомван - 8, Мету - 6, Роден - 6, Браун - 5, Флинн - 3, Сассер - 2, Каннингем, Уайзмен, Умуде, Бейхайм, Фурнье
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 117
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Лиллард - 36, Миддлтон - 21, Портис - 19, Лопес - 15, Грин - 6, Коннотон - 4, Краудер - 4, Бисли - 3, Джексон - 3, Ливингстон, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Роллинз
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 31, Барретт - 26, Куикли - 25, Олиник - 12, Дик - 10, Фриман - 4, Нвора - 4, Агбаджи - 3, Макдэниелс - 2, Браун, Темпл, Williams
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
109 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 31, Валанчюнас - 26, Мёрфи - 16, Джонс - 15, Дэниэлс - 7, Нэнс - 6, Хоукинс - 6, Маршалл - 2, Уильямсон, Лидделл, Хилл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Сан-Антонио Спёрс: Грэм - 20, Вембаньяма - 17, Коллинс - 15, Шампани - 15, Мамукелашвили - 15, Брэнэм - 14, Джонс - 14, Уэсли - 1, Дюк, Буей, Сиссоко, Грэй
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
108 : 100
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Грин - 25, Досунму - 24, Дерозан - 20, Вучевич - 16, Драммонд - 10, Карузо - 7, Уайт - 2, Крэйг - 2, Терри - 2, Картер, Битим, Саного, Фанк, Дрелл
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Макбрайд - 19, Ануноби - 12, Дивинченцо - 10, Хартенштайн - 10, Богданович - 9, Робинсон - 5, Топпин, Харт, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
104 : 119
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Грин - 21, Брукс - 18, Смит II - 15, Ванвлит - 13, Уитмор - 12, Грин - 11, Ландейл - 10, Сэмюэлс - 2, Уильямс - 2, Холидей, Хинтон, Баллок, Марьянович
Майами Хит: Батлер - 22, Адебайо - 18, Хироу - 17, Розир - 13, Жакез-мл. - 12, Робинсон - 10, Мартин - 9, Йович - 8, Лав - 6, Хайсмит - 4, Райт, Кэйн, Брайант, Миллз
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Вашингтон - 32, Ирвинг - 26, Хардуэй-младший - 13, Экзам - 11, Гэффорд - 10, Джонс - 9, Харди - 5, Пауэлл - 2, Фадж, Лоусон, Уильямс, Проспер, Клебер , Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Томпсон - 16, Пэйтон II - 14, Подзиемски - 14, Пол - 9, Муди - 9, Джексон-Дэвис - 8, Грин - 6, Луни - 2, Куминга, Робинсон, Киньонес
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
97 : 87
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Аллен - 23, Дюрант - 22, Бил - 14, Букер - 13, Нуркич - 11, Ойбанкс - 5, Гордон - 4, О'Нил - 3, Бол - 2, Окоги, Томас, Родди, Литтл, Азубуике, Янг
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 17, Александер-Уолкер - 13, Моррис - 9, Рид - 8, Андерсон - 6, Макдэниелс - 6, Конли - 5, Маклафлин - 4, Уоррен - 4, Гобер - 4, Миллер - 4, Майнотт - 3, Мур - 2, Гарза - 2, Никс
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 102
Юта Джаз
Ньютаун
Лос-Анджелес Клипперс: Мэнн - 19, Пауэлл - 18, Уэстбрук - 17, Джордж - 14, Харден - 13, Зубац - 12, Коффи - 11, Тайс - 11, Хиланд - 5, Бостон - 4, Браун - 4, Такер - 3, Мун, Пламли
Юта Джаз: Хортон-Такер - 17, Секстон - 12, Базли - 12, Юртсевен - 12, Данн - 10, Джузэнг - 9, Лофтон Мл. - 7, Джордж - 6, Престон - 6, Хендрикс - 5, Сенсабо - 4, Поттер - 2, Льюис, Саманич
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