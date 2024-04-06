Спортивный директор «Валенсии» прокомментировал увольнение главного тренера

Спортивный директор «Валенсии» Луис Арбалехо объяснил решение клуба уволить Алекса Мумбру с поста главного тренера команды после разгромного поражения (69:98) от АСВЕЛа в 33-м туре Евролиги.

«Это решение основано не только на результатах команды, но и на её форме. Нам определённо не хватило сил на заключительную стадию сезона. Мы хорошо начали сезон, но затем потерпели много поражений, команду было не узнать, мы потеряли уверенность. Причина последнего поражения не в игре АСВЕЛа, а наша нестабильная игра.

Мы в долгу перед нашими болельщиками, потому что команда играет для них. Этими переменами мы стараемся сделать нашу игру лучше.

Поворотным моментом стало поражение от «Фенербахче». Алекс прекрасно знал ситуацию и что если он не исправит её, то не доработает сезон. Я сказал команде, что в ситуации виноваты все, но уходит тренер», — приводит слова Арбалехо издание Basket News.

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