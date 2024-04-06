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Серхио Родригес стал третьим игроком по количеству проведённых матчей в Евролиге

Серхио Родригес стал третьим игроком по количеству проведённых матчей в Евролиге
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Разыгрывающий защитник испанского клуба «Реал Мадрид» Серхио Родригес стал третьим игроком Евролиги, кому удалось провести в организации 400 игр.

Рекордсменом по количеству проведённых игр является бывший игрок московского клуба ЦСКА Кайл Хайнс, который на данный момент выступает за «Олимпию Милан». В Евролиге он стал участником 424 игр. Вторым после Хайнса идёт товарищ Родригеса по команде защитник Серхио Льюль. На его счету 401, проведённая игра в Евролиге.

В текущем сезоне Серхио Родригес провёл 19 матчей и в среднем за игру набирает 4,5 очка, делает 1,6 подбора, 4,4 передачи, а также 0,4 перехвата.

Вчера «Реал» провёл последнюю игру в рамках регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией». Испанская команда уступила со счётом 91:95.

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