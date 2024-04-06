БК «Олимпия Милан» подписал контракт с Дензелом Валентайном

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

30-летний форвард Дензел Валентайн стал игроком итальянской команды «Олимпия Милан». Клуб официально подтвердил эту информацию.

Накануне Валентайн успешно прошел медицинское обследование в команде. Сообщается, что он будет играть за «Милан» только в чемпионате Италии. Контракт Дензела с его новой командой рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Американец перешел в «Милан» из австралийского клуба «Сидней». До этого Валентайн провёл пять сезонов в НБА, выступая за «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс» и «Юта Джаз».

В сезоне 2023/2324 выступая за «Сидней Кингз» Дензел Валентайн набирал в среднем 12,2 очков и делал 5,3 подбора.

В сезоне 2015/16, играя в студенческой лиге, Валентайн был признан «Игроком года».

Материалы по теме Basket News оценил шансы семи команд Евролиги попасть в плей-ин через 10-е место

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Проголосовать также можно по ссылке.