БК «Олимпия Милан» подписал контракт с Дензелом Валентайном

30-летний форвард Дензел Валентайн стал игроком итальянской команды «Олимпия Милан». Клуб официально подтвердил эту информацию.
Накануне Валентайн успешно прошел медицинское обследование в команде. Сообщается, что он будет играть за «Милан» только в чемпионате Италии. Контракт Дензела с его новой командой рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Американец перешел в «Милан» из австралийского клуба «Сидней». До этого Валентайн провёл пять сезонов в НБА, выступая за «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс» и «Юта Джаз».
В сезоне 2023/2324 выступая за «Сидней Кингз» Дензел Валентайн набирал в среднем 12,2 очков и делал 5,3 подбора.
В сезоне 2015/16, играя в студенческой лиге, Валентайн был признан «Игроком года».
Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.
Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте
Проголосовать также можно по ссылке.