Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минск — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скип Бэйлесс оценил решение Бронни Джеймса стать участником драфта НБА

Скип Бэйлесс оценил решение Бронни Джеймса стать участником драфта НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный телеведущий шоу Undisputed на канале Fox Sports Скип Бэйлесс оценил решение старшего сына Леброна Джеймса Бронни выставить свою кандидатуру на драфт НБА — 2024.

«Мне кажется, что он уже готов к выступлению на уровне НБА, потому что он очень уникальный игрок. Его навыки и манера игры идеально дополняют стиль его отца. Бронни способен играть в обороне на уровне НБА, поскольку у него хорошая физическая форма, у него высокий спортивный IQ благодаря своему отцу. К тому же он в курсе, как играть в баскетбол. Он будет действительно классным игроком, который будет забивать трёхочковые», — приводит слова Бэйлесса портал Sporting News.

Напомним, на данный момент Бронни Джеймс является игроком команды Университета Южной Калифорнии. В 25 матчах за команду Джеймс-младший набирал 4,8 очка, делал 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Драфт НБА в текущем году состоится с 26 июня по 27 июня.

Материалы по теме
Даг Готтлиб: Бронни Джеймс скоро станет Томми-боем в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android