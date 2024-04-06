Почему приход старшего сына Леброна Джеймса в НБА — это больше плюс, чем минус

«Бронни будет должен принять непростое решение. Мы как семья поддержим его в любом случае», — сказал Леброн Джеймс во время общения со СМИ. Бронни Джеймс позже официально в своих социальных сетях объявит: оценить себя на драфте всё-таки следует! При этом есть нюанс. Бронни сохранит право остаться в университете и сменить команду в NCAA. Говорят, после Университета Южной Калифорнии (USC) старший сын Леброна может перейти в Университет штата Огайо, где и родился его отец. Но, кажется, всё идёт к тому, что Бронни вряд ли останется на университетском уровне. И захочет он ли после драфта?

И всё же с объективной точки зрения Бронни Джеймс — сырой продукт, которому явно следовало бы остаться на годик-второй в университете, дабы в будущем серьёзно котироваться в различных драфт-моках — хотя бы в районе вторых раундов. Бронни может спасти тот факт, что предстоящий драфт обещает быть максимально скучным. Вы вообще слышали о каких-нибудь громких именах, которые точно будут в топ-3 этого года? Нет, мы, скорее, чаще слышим о Купере Флэгге, которого мы увидим в 2025-м.

Повторимся. Бронни обладает передаваемыми навыками и отличным атлетизмом. Баскетбольным интеллектом защитник также не обделён. Если вы смотрели за его играми, явно формировалось ощущение, что статистика его вообще не беспокоит. Ему на неё плевать. Он просто хочет играть правильно, принимать грамотные решения на площадке, но, к сожалению, это не привело к победам его команды. А если бы его команда вышла в заключительную стадию NCAA? Была бы совсем другая опера, другие разговоры. Как минимум заметно то, как Бронни может совершенствоваться в системе, которая будет ценить его оборонительные навыки, способность отдать передачу.

Бронни Джеймс, сезон-2023/2024 Фото: David Becker/Getty Images

На самом деле и его бросок выглядит неплохо, несмотря на то что показывает нам любезная статистика. Лучшее, что мы можем ожидать от сына Леброна, — это своего рода игрока калибра Эйвери Брэдли, способного отзащищаться как против разыгрывающего, так и против атакующего защитника соперника. В атаке ему нужно лишь попадать открытые броски. Системный Бронни — это неплохой шанс того, что он станет убийственной силой в быстрых отрывах, а также игроком, владеющим мячом во вторых юнитах. Найдётся безумец, который попытается приобрести Бронни Джеймса через драфт? Трудно ответить. Не исключён сценарий приглашения Джеймса в тренировочный лагерь перед регулярным чемпионатом, если на драфте его не выберут. Тот же «Лос-Анджелес Лейкерс» может пригласить Бронни и предложить двусторонний контракт.

Однако плюсы от прихода Бронни в главную баскетбольную лигу выявлены такие: 1) Зритель получит неплохой сценарий воссоединения отца и сына; 2) Да даже если Бронни не будет играть с отцом, сам факт одновременного присутствия в лиге и отца, и сына — мощная история; 3) Если Бронни закрепляется в НБА как добротный ролевик, это очередной пример того, что, как утверждал Коби Брайант, упорный труд всегда превосходит талант. А мотивация у Бронни найдётся? 4) Может быть, вы подскажете ещё. Но объективность, как по мне, в таких ситуациях не должна страдать, так как реальность может оказаться очень суровой — тем интереснее будет за всем этим наблюдать. Уверен, Леброн, имея свои связи, и так в курсе того, каковы шансы Бронни оказаться в НБА и какие последствия могут быть в случае провала.