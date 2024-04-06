Главный тренер «Енисея» Арсич — перед матчем с ЦСКА: мотивация — порадовать болельщиков

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич рассказал о состоянии его команды и её мотивации перед завтрашним матчем с ЦСКА в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«После игры с «Зенитом» чувствуем себя не так хорошо, как если бы после выигранного матча. Главное, что все игроки здоровы и смогут принять участие в матче. Мотивация высокая, хочется в последнем домашнем матче регулярки порадовать болельщиков хорошей игрой. С «Зенитом» нам не удалось этого сделать, надеюсь, в воскресенье у нас всё получится. У ЦСКА очень хороший состав, недаром они занимают первое место в группе. Но нам хочется сделать свою работу, и мы сделаем всё, чтобы выйти с паркета с победой», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

Матч «Енисей» — ЦСКА состоится завтра, 7 апреля в Красноярске. Его начало запланировано на 14:00 мск. ЦСКА лидирует в группе А, «Енисей» занимает шестое место.

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