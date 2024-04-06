Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минск — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скип Бэйлесс: Леброн Джеймс готовит оправдания на случай невыхода в плей-офф

Скип Бэйлесс: Леброн Джеймс готовит оправдания на случай невыхода в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный американский журналист, телеведущий шоу Undisputed на канале Fox Sports Скип Бэйлесс считает, что Леброн Джеймс уже готовит оправдания на случай вылета «Лос-Анджелес Лейкерс» в ранней стадии постсезона НБА.

«Он блестяще находит очередную причину на случай вылета в начале постсезона», — сказал Бэйлесс в своём подкасте, опубликованном на его странице в социальной сети X (ранее Twitter), имея в виду, что Джеймс проводит тяжёлые матчи в конце регулярного сезона.

Отметим, что Скип Бэйлесс является одним из главных критиков Леброна Джеймса и известен тем, что всегда находит причину преуменьшить достижения игрока «Лос-Анджелес Лейкерс».

На данный момент «Лейкерс» находятся в группе команд, выходящих в плей-ин. В последнее время «озёрники» набрали обороты, одержав восемь побед в последних 10 играх.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android