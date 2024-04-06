Игрок «Реала» Марио Хезонья выступил с критикой в адрес собственной команды

Форвард испанского клуба «Реал Мадрид» Марио Хезонья выступил с критикой игры собственной команды в матче с «Басконией», который состоялся вчера, 5 апреля. «Баскония» одержала победу со счётом 95:91.

«Мы понимаем, что «Басконии» нужна была только победа, как и нам. Наша задача — усилить давление, чтобы быть конкурентоспособными. Мы должны выигрывать матчи, потому что, если проиграем сейчас, вся тяжёлая работа, которую мы проделали в течение сезона, пойдёт прахом. Жаль, что так оно и случилось.

Что конкретно мне надо делать? Быть позитивно настроенным? Это непросто, потому что мы все хотим победить. Мы все здесь победители, и не имеет значения, станем ли мы первыми или выйдем в плей-офф. Нам нужно играть лучше и слаженно, как в прошлом году. Если этого не будет, то нам придётся возвращаться домой», — приводит слова Хезоньи портал Basket News.