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Юдонис Хаслем сказал, кто должен был стать MVP сезона-2008/2009 вместо Леброна Джеймса

Юдонис Хаслем сказал, кто должен был стать MVP сезона-2008/2009 вместо Леброна Джеймса
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем считает, что награду MVP за сезон-2008/2009 следовало присудить не Леброну Джеймсу, а своему товарищу по команде Дуэйну Уэйду.

«Мы говорим о парне, который в какой-то момент считался лучшим в мире. Дуэйн мог бы выиграть титул MVP в том году, он, вероятно, имел все шансы, чтобы им стать», — приводит слова Хаслема портал Fadeaway World.

Напомним, что за сезон-2008/2009 Дуэйн Уэйд набирал в среднем за игру 30,2 очка, делал 7,5 передачи и 5,0 подбора. Однако в рейтинге MVP он стал всего лишь третьим, уступив по количеству голосов Леброну Джеймсу и Коби Брайанту.

Дуэйн Уэйд выступал за «Майами Хит» на протяжении 13 лет (с 2003 по 2016 года). В составе данной команды он стал трёхкратным чемпионом НБА.

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