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Минск — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
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«Минск» проиграл дома «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги

«Минск» проиграл дома «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги
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В Минске завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались БК «Минск» и «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 79:58 (15:20, 16:14, 26:17, 22:7) в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Группа Б
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Минск
Минск
Окончен
58 : 79
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Минск: Коско, Мотовилов, Мороз, Стубеда, Шливанчанин, Микульский, Дуду, Чебашек, Куратник, Секушенко, Аладко
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Чадов, Ивлев, Хвостов, Новакович, Стребков, Гафуров, Близнюк, Бабурин, Зоткин

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Евгений Бабурин. На его счету 27 очков, а также два подбора и одна передача. В составе «Минска» самым результативным стал разыгрывающий Григорий Мотовилов. Он набрал 17 очков, сделал два подбора и четыре передачи.

В настоящий момент «Минск» занимает последнее место в турнирной таблице Единой лиги в группе Б, имея в активе лишь одну победу в сезоне. «Пари Нижний Новгород» находится на шестом месте.

В следующем туре «Минск» сыграет на выезде против «Руны», встреча состоится 10 апреля. «Нижний Новгород» примет БК «Самара», этот матч тоже пройдёт 10 апреля.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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