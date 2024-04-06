«Минск» проиграл дома «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги

В Минске завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались БК «Минск» и «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 79:58 (15:20, 16:14, 26:17, 22:7) в пользу гостей.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Евгений Бабурин. На его счету 27 очков, а также два подбора и одна передача. В составе «Минска» самым результативным стал разыгрывающий Григорий Мотовилов. Он набрал 17 очков, сделал два подбора и четыре передачи.

В настоящий момент «Минск» занимает последнее место в турнирной таблице Единой лиги в группе Б, имея в активе лишь одну победу в сезоне. «Пари Нижний Новгород» находится на шестом месте.

В следующем туре «Минск» сыграет на выезде против «Руны», встреча состоится 10 апреля. «Нижний Новгород» примет БК «Самара», этот матч тоже пройдёт 10 апреля.