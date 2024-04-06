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MVP 33-го тура Евролиги стал экс-игрок ЦСКА

MVP 33-го тура Евролиги стал экс-игрок ЦСКА
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В рамках 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги награду «Самого ценного игрока» получил форвард «Анадолу Эфес» и экс-игрок ЦСКА Уилл Клайберн.

В игре 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким клубом «Фенербахче» американский игрок набрал 28 баллов в коэффициенте эффективности (PIR). Сама встреча завершилась со счётом 82:80 в пользу «Анадолу Эфес».

В течение встречи с «Фенербахче» Уилл Клайберн набрал 21 очко, сделал пять подборов, четыре передачи, а также один перехват и шесть фолов. Кроме того, он смог реализовать 5 из 7 двухочковых, 2 из 5 трёхочковых и 5 из 6 штрафных бросков.

Для Уилла Клайберна это шестая уже шестая награда в карьере в номинации MVP раунда, а также первая в текущем сезоне Евролиги.

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