MVP 33-го тура Евролиги стал экс-игрок ЦСКА

В рамках 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги награду «Самого ценного игрока» получил форвард «Анадолу Эфес» и экс-игрок ЦСКА Уилл Клайберн.

В игре 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким клубом «Фенербахче» американский игрок набрал 28 баллов в коэффициенте эффективности (PIR). Сама встреча завершилась со счётом 82:80 в пользу «Анадолу Эфес».

В течение встречи с «Фенербахче» Уилл Клайберн набрал 21 очко, сделал пять подборов, четыре передачи, а также один перехват и шесть фолов. Кроме того, он смог реализовать 5 из 7 двухочковых, 2 из 5 трёхочковых и 5 из 6 штрафных бросков.

Для Уилла Клайберна это шестая уже шестая награда в карьере в номинации MVP раунда, а также первая в текущем сезоне Евролиги.