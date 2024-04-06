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Уэйд Болдуин: афроамериканцам очень трудно добиться успеха в Евролиге

Уэйд Болдуин: афроамериканцам очень трудно добиться успеха в Евролиге
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Игрок «Маккаби» Тель-Авив Уэйд Болдуин объяснил свой поступок в матче с «Барселоной», когда в конце матча подошёл к арбитру и в агрессивной манере выразил своё недовольство.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
92 : 89
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Ннаджи, Йокубайтис
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Thomasson, Небо, Блатт, Колсон
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«Я скажу за всех американских игроков, которые играют здесь, которые иногда попадают в несправедливые ситуации во время игр и в баскетболе в целом. Чёрным американцам, я бы сказал, очень трудно добиться здесь успеха. Это просто суровый бизнес. Потому что нас здесь так много. Очень важно оказаться в хороших ситуациях и показывать хорошую игру.

А если про конкретную ситуация… очень тяжело, когда тебя судят европейские арбитры. Здесь другой стиль игры, нежели тот, к которому ты привык. Лично мне кажется, что я один из самых трудных людей для судейства. Чаще всего я сильнее оппонентов, совершаю очень быстрые движения, судьям сложно выносить решения в таких ситуациях», — приводит слова Болдуина портал Sport 5.

Евролига. «Барселона» — «Маккаби Тель-Авив»

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