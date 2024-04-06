Стал известен список людей, которые будут введены в Зал Славы в 2024 году

Стало известно, какие личности будут введены в Зал Славы баскетбола в 2024 году. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми людьми, кто удостоится такой чести.
Зал Славы. Класс 2024 года.
Сеймон Огастус — четырёхкратная чемпионка WNBA и восьмикратная участница Матча всех звёзд.
Дик Барнетт — двукратный чемпион НБА в составе «Нью-Йорк Никс».
Чонси Биллапс — чемпион и MVP финала 2004 года, пятикратный участник Матча всех звёзд.
Винс Картер — восьмикратный участник Матча всех звёзд, провёл 22 сезона в НБА.
Даг Коллинз — четырёхкратный участник Матча всех звёзд, экс-тренер ряда команд НБА.
Майкл Купер — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», лучший оборонительный игрок сезона-1986/1987.
Уолтер Дэвис — шестикратный участник Матча всех звёзд.
Харли Редин — тренер женских баскетбольных команд на протяжении 18 лет, сыграл большую роль в развитии спорта в 1950-х и 1960-х.
Бо Райан — тренер с 32-летним стажем на студенческом уровне.
Херб Саймон — владелец «Индианы Пэйсерс» с 1983 года.
Чарльз Смит — легендарный школьный тренер с восемью чемпионствами штата.
Мишель Тиммс — двукратная призёрка Олимпийских игр в составе сборной Австралии.
Джерри Уэст — в третий раз станет членом Зала Славы, на этот раз в качестве генерального менеджера и советника ряда команд НБА.
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