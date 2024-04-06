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Стал известен список людей, которые будут введены в Зал Славы в 2024 году

Стало известно, какие личности будут введены в Зал Славы баскетбола в 2024 году. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми людьми, кто удостоится такой чести.

Зал Славы. Класс 2024 года.

Сеймон Огастус — четырёхкратная чемпионка WNBA и восьмикратная участница Матча всех звёзд.

Дик Барнетт — двукратный чемпион НБА в составе «Нью-Йорк Никс».

Чонси Биллапс — чемпион и MVP финала 2004 года, пятикратный участник Матча всех звёзд.

Винс Картер — восьмикратный участник Матча всех звёзд, провёл 22 сезона в НБА.

Даг Коллинз — четырёхкратный участник Матча всех звёзд, экс-тренер ряда команд НБА.

Майкл Купер — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», лучший оборонительный игрок сезона-1986/1987.

Уолтер Дэвис — шестикратный участник Матча всех звёзд.

Харли Редин — тренер женских баскетбольных команд на протяжении 18 лет, сыграл большую роль в развитии спорта в 1950-х и 1960-х.

Бо Райан — тренер с 32-летним стажем на студенческом уровне.

Херб Саймон — владелец «Индианы Пэйсерс» с 1983 года.

Чарльз Смит — легендарный школьный тренер с восемью чемпионствами штата.

Мишель Тиммс — двукратная призёрка Олимпийских игр в составе сборной Австралии.

Джерри Уэст — в третий раз станет членом Зала Славы, на этот раз в качестве генерального менеджера и советника ряда команд НБА.

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