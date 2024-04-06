«Ещё один год в колледже ему не повредит». Байрон Скотт — о заявлении Бронни на драфт

Трёхкратный чемпион НБА Байрон Скотт прокомментировал решение Бронни Джеймса заявиться на драфт 2024 года.

«Не удивлён, не шокирован. Думаю, Бронни и, очевидно, его отец, вероятно, уже давно думали об этом и о том, как это сделать.

Я думаю, он просто взвешивает свои возможности, чтобы понять, где его могут задрафтовать, а потом, если ему это не понравится, и он захочет играть в колледже ещё один год, то я думаю, что это будет наилучшим вариантом. Думаю, он в отличном положении, как бы ни было.

Знаете, если честно, я думаю, что ещё один год в колледже ему не повредит. Я думаю, у него отличные навыки, в этом нет никаких сомнений, —он знает, как играть, у него отличный баскетбольный IQ, но если он отыграет ещё один год и станет основным игроком, я думаю, это очень укрепит его позиции на следующем драфте НБА», — приводит слова Скотта TMZ.

Бронни принял участие в тренировке университетской команды