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«Ещё один год в колледже ему не повредит». Байрон Скотт — о заявлении Бронни на драфт

«Ещё один год в колледже ему не повредит». Байрон Скотт — о заявлении Бронни на драфт
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Трёхкратный чемпион НБА Байрон Скотт прокомментировал решение Бронни Джеймса заявиться на драфт 2024 года.

«Не удивлён, не шокирован. Думаю, Бронни и, очевидно, его отец, вероятно, уже давно думали об этом и о том, как это сделать.

Я думаю, он просто взвешивает свои возможности, чтобы понять, где его могут задрафтовать, а потом, если ему это не понравится, и он захочет играть в колледже ещё один год, то я думаю, что это будет наилучшим вариантом. Думаю, он в отличном положении, как бы ни было.

Знаете, если честно, я думаю, что ещё один год в колледже ему не повредит. Я думаю, у него отличные навыки, в этом нет никаких сомнений, —он знает, как играть, у него отличный баскетбольный IQ, но если он отыграет ещё один год и станет основным игроком, я думаю, это очень укрепит его позиции на следующем драфте НБА», — приводит слова Скотта TMZ.

Бронни принял участие в тренировке университетской команды

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