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«Судьба путёвки в наших руках». Тренер МБА Василий Карасёв высказался о матче с «Руной»

«Судьба путёвки в наших руках». Тренер МБА Василий Карасёв высказался о матче с «Руной»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался о предстоящей игре команды с «Руной», который состоится завтра, 7 апреля.

«Все понимают важность предстоящей встречи – победа обеспечивает нам плей-ин. Не хочется ни от кого зависеть, смотреть на результаты в последних турах. Сейчас судьба путёвки в наших руках, нужно этим пользоваться. На данном этапе сложно чем-то удивить. За предыдущие игры и мы, и «Руна» поняли сильные и слабые стороны друг друга, так что всё зависит от желания и самоотдачи», — приводит слова Карасёва официальный сайт ПБК МБА.

Матч окажет решающее влияние на судьбу последнюю путёвку в плей-ин. МБА идёт на победной серии из семи встреч, а «Руна» выиграла три последних матча из четырёх.

Единая лига ВТБ . Группа Б
07 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Руна
Москва
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига. Календарь
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