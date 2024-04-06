«Судьба путёвки в наших руках». Тренер МБА Василий Карасёв высказался о матче с «Руной»

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался о предстоящей игре команды с «Руной», который состоится завтра, 7 апреля.

«Все понимают важность предстоящей встречи – победа обеспечивает нам плей-ин. Не хочется ни от кого зависеть, смотреть на результаты в последних турах. Сейчас судьба путёвки в наших руках, нужно этим пользоваться. На данном этапе сложно чем-то удивить. За предыдущие игры и мы, и «Руна» поняли сильные и слабые стороны друг друга, так что всё зависит от желания и самоотдачи», — приводит слова Карасёва официальный сайт ПБК МБА.

Матч окажет решающее влияние на судьбу последнюю путёвку в плей-ин. МБА идёт на победной серии из семи встреч, а «Руна» выиграла три последних матча из четырёх.

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 07 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК Руна Москва Не начался МБА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2