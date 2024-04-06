Экс-президент НОК Италии Джованни Петруччи попал в ДТП и находится в тяжёлом состоянии

Президент Итальянской федерации баскетбола Джованни Петруччи попал в ДТП и находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Петруччи был со своей женой в автомобиле около Рима и въехал в насыпь. Его доставили в римскую больницу, а его супруга отделалась синяками.

Петруччи является одним из важнейших деятелей олимпийского движения в Италии. С 1997 года Джованни является членом исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Италии, а с 1999-го по 2013-й он был президентом этой организации.

Петруччи также работал в футбольных организациях. Итальянец был генеральным секретарём Итальянской федерации футбола (1985-1991) и чрезвычайным комиссаром организации (2000-2001).