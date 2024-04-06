Гилберт Аренас: Леброн Джеймс — самый физически одарённый атлет в истории

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился своим мнением об уникальности атлетических данных форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Является ли он самым физически одарённым атлетом в истории? Ну да, похоже на то. Обычно при таком росте у людей нет такого тела, если мы берём все его части. Он построен скорее как игрок в американский футбол. Мы, баскетболисты, не тягаем большие веса, а уж тем не занимаемся ногами так, как Леброн. Нас трясёт внизу, у нас трясутся ноги при нагрузках. У него всё по-другому, посмотрите на его ноги», — заявил Аренас на шоу Nightcap.

Рост Леброна составляет 206 см, а его вес — около 113 кг. Джеймсу исполнилось 39 лет 30 декабря минувшего года.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА