Тони Кукоч рассказал о забавном случае с Деннисом Родманом

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Тони Кукоч поделился историей, связанной со своим бывшим партнёром по команде Деннисом Родманом.

«У меня есть отличная история. Мы были на церемонии включения Майкла Джордана в Зал Славы. Там был Джерри Рейнсдорф (владелец «Чикаго Буллз» — Прим. «Чемпионат), Скотти Пиппен, Деннис Родман и я. Вижу, что Родман разговаривает с Пиппеном, но со мной почему-то ему особо не хотелось болтать. Когда я ему что-то говорил, то он быстро отвечал и отворачивался.

В итоге я напрямую у него спросил, узнаёт ли он меня. А он сказал мне, что нет. Я представился, а он ответил, что подумал, что я являюсь еврейским юристом. Мы все рассмеялись», — заявил Кукоч в интервью на канале Sport Club.

Появление Денниса Родмана перед чикагской публикой