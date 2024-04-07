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Денвер Наггетс — Атланта Хоукс 142:110, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 7апреля

«Денвер» вышел в лидеры Запада, победив «Атланту», Никола Йокич оформил трипл-дабл
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В ночь с 6 на 7 апреля мск на паркете «Болл-Арены» в американском Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Денвер Наггетс» победили «Атланту Хоукс» со счётом 142:110.

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 110
Атланта Хоукс
Атланта
Денвер Наггетс: Колдуэлл-Поуп - 24, Портер - 20, Йокич - 19, Джексон - 18, Маррей - 16, Уотсон - 13, Холидэй - 8, Браун - 5, Строутер - 5, Ннаджи - 5, Хафф - 4, Пикетт - 3, Тайсон - 2, Джордан
Атланта Хоукс: Капела - 19, Хантер - 18, Богданович - 18, Джонсон - 17, Мюррей - 14, Мэтьюз - 11, Фернанду - 6, Бафкин - 4, Крейчи - 3, Форрест, Гуйе, Мэттьюз

«Наггетс» переигрывали соперника на протяжении всего матча за исключением стартовых минут, завершив в свою пользу все четыре четверти. К большому перерыву их преимущество составило 13 очков, к финальной сирене — 32 очка.

В составе «Денвера» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 19 набранных очков, 14 подборов и 11 результативных передач.

Победа над «Атлантой» позволила «Наггетс» опередить «Миннесоту Тимбервулвз» и возглавить турнирную таблицу Западной конференции. В активе «Денвера» на один выигранный матч больше, однако у «Тимбервулвз» есть игра в запасе.

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