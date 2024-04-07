«Денвер» вышел в лидеры Запада, победив «Атланту», Никола Йокич оформил трипл-дабл

В ночь с 6 на 7 апреля мск на паркете «Болл-Арены» в американском Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Денвер Наггетс» победили «Атланту Хоукс» со счётом 142:110.

«Наггетс» переигрывали соперника на протяжении всего матча за исключением стартовых минут, завершив в свою пользу все четыре четверти. К большому перерыву их преимущество составило 13 очков, к финальной сирене — 32 очка.

В составе «Денвера» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 19 набранных очков, 14 подборов и 11 результативных передач.

Победа над «Атлантой» позволила «Наггетс» опередить «Миннесоту Тимбервулвз» и возглавить турнирную таблицу Западной конференции. В активе «Денвера» на один выигранный матч больше, однако у «Тимбервулвз» есть игра в запасе.