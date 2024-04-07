В ночь с 6 на 7 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 7 апреля

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Кливленд Кавальерс» — 116:97.

«Бруклин Нетс» – «Детройт Пистонс» — 113:103.

«Мемфис Гриззлиз» – «Филадельфия Сиксерс» — 96:116.

«Денвер Наггетс» – «Атланта Хоукс» — 142:110.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас, на счету которого 32 очка, шесть подборов и пять передач.

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