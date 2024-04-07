Все результаты игрового дня НБА 7 апреля
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В ночь с 6 на 7 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 7 апреля
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Кливленд Кавальерс» — 116:97.
- «Бруклин Нетс» – «Детройт Пистонс» — 113:103.
- «Мемфис Гриззлиз» – «Филадельфия Сиксерс» — 96:116.
- «Денвер Наггетс» – «Атланта Хоукс» — 142:110.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас, на счету которого 32 очка, шесть подборов и пять передач.
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НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 97
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Джеймс - 24, Дэвис - 22, Принс - 18, Ривз - 7, Хатимура - 7, Динвидди - 6, Хэйс - 4, Реддиш, Винсент, Кристи, Каслтон, Льюис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, ЛеВерт - 21, Ньянг - 12, Аллен - 12, Митчелл - 10, Мобли - 8, Страс - 5, Моррис - 3, Меррилл, Нэнс, Портер, Томпсон, Мобли, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 103
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Томас - 32, Шрёдер - 24, Клауни - 17, Бриджес - 13, Уилсон - 10, Уотфорд - 7, Клэкстон - 5, Уокер - 3, Финни-Смит - 2, Джонсон, Смит, Шарп
Детройт Пистонс: Мету - 20, Сассер - 18, Айви - 16, Браун - 15, Ноуэлл - 12, Роден - 7, Гибсон - 5, Уайзмен - 4, Флинн - 3, Бейхайм - 3, Дюрен, Каннингем, Умуде, Фурнье
НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
96 : 116
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 24, Джексон - 17, Гудвин - 15, Симпсон - 14, Перейра - 13, Кларк - 6, Джемисон - 5, Allen - 2, Альдама, Уильямс, Кеннард, Стивенс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Убре - 17, Даутин - 11, Мартин - 10, Батюм - 9, Лоури - 8, Макси - 7, Хилд - 7, Рид - 6, Смит - 5, Каунсил - 3, Пэйн - 3, Бамба
НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 110
Атланта Хоукс
Атланта
Денвер Наггетс: Колдуэлл-Поуп - 24, Портер - 20, Йокич - 19, Джексон - 18, Маррей - 16, Уотсон - 13, Холидэй - 8, Браун - 5, Строутер - 5, Ннаджи - 5, Хафф - 4, Пикетт - 3, Тайсон - 2, Джордан
Атланта Хоукс: Капела - 19, Хантер - 18, Богданович - 18, Джонсон - 17, Мюррей - 14, Мэтьюз - 11, Фернанду - 6, Бафкин - 4, Крейчи - 3, Форрест, Гуйе, Мэттьюз
Комментарии
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